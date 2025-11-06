Camillo de Nardis, l’Abruzzo ritrova la sua voce con la prima moderna di Un bagno freddo a Chieti

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Nel cuore d’Abruzzo, tra colline che profumano di memoria e di vento, si prepara a suonare una musica che il tempo aveva quasi dimenticato – riporta testualmente l’articolo online. È la voce di Camillo de Nardis — compositore, didatta, uomo di raffinata cultura musicale — che il prossimo 7 novembre alle ore 20.30 tornerà a vivere al Teatro Marrucino di Chieti con la prima rappresentazione moderna dell’opera buffa Un bagno freddo; un titolo ironico e leggero, dietro cui si cela un tesoro di storia e di talento – riporta testualmente l’articolo online. Scritta nel 1880, l’opera fu rappresentata solo una volta, il 24 febbraio del 1879, nel piccolo teatro del conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli dove de Nardis, originario di Orsogna (Chieti), formò generazioni di allievi e consolidò la propria fama di Maestro rigoroso e appassionato – A più di un secolo di distanza, Un bagno freddo torna a respirare grazie all’impegno del prof. Alberto Mammarella, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara e Responsabile scientifico del progetto POLIMNIA “L’opera per tutti!”, che ha promosso e curato questa rinascita artistica, con un evento che rappresenta il secondo step di un importante progetto PNRR internazionale, volto a riscoprire, digitalizzare e riportare sulle scene opere rare o dimenticate del patrimonio lirico italiano – recita il testo pubblicato online. Il musicista Camillo de Nardis appartiene a quella generazione di abruzzesi che, tra Ottocento e Novecento, portarono il nome della regione ben oltre i confini nazionali; allievo e poi docente al Conservatorio di Napoli, fu stimato da figure come Martucci e Bossi, e la sua produzione spazia dalle composizioni sacre alla musica sinfonica, sino al teatro musicale, dove riversò il suo spirito più libero e brillante – In Un bagno freddo, il compositore mostra un sorprendente equilibrio tra ironia popolare e raffinatezza armonica: una partitura che guarda alla tradizione dell’opera buffa napoletana, ma con una freschezza melodica e teatrale tutta personale – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo vi entra di soppiatto — nei ritmi, nei colori, nell’immediatezza espressiva — come l’eco di un’identità mai dimenticata – si apprende dal portale web ufficiale. Restituire al pubblico quest’opera è un atto di giustizia culturale, perché, come afferma il professor Mammarella: “De Nardis è stato un grande didatta, un ponte tra due epoche e due scuole di pensiero – Attraverso la sua musica, l’Abruzzo dimostra ancora una volta di essere terra fertile non solo di poeti e narratori, ma anche di musicisti di altissimo livello”. Nota del 6 novembre 2025

