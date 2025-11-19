- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 19, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaCamionista abruzzese perde la vita in un incidente sulla A1 nel Modenese
Cronaca

Camionista abruzzese perde la vita in un incidente sulla A1 nel Modenese

- Spazio Pubblicitario 02 -

Un camionista abruzzese di 63 anni, residente a Silvi, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo l’autostrada A1. La vittima è Giuseppe Antonio Giampietro.

Il sinistro si è verificato sulla corsia nord, in direzione Milano, nel tratto che attraversa il territorio di San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti.

Nel violento tamponamento il mezzo guidato da Giampietro è rimasto schiacciato e il camionista è rimasto incastrato tra le lamiere della cabina, perdendo la vita sul colpo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it