Camionista abruzzese perde la vita in un incidente sulla A1 nel Modenese

Un camionista abruzzese di 63 anni, residente a Silvi, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo l’autostrada A1. La vittima è Giuseppe Antonio Giampietro.

Il sinistro si è verificato sulla corsia nord, in direzione Milano, nel tratto che attraversa il territorio di San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti.

Nel violento tamponamento il mezzo guidato da Giampietro è rimasto schiacciato e il camionista è rimasto incastrato tra le lamiere della cabina, perdendo la vita sul colpo.