Cammini, Sospiri: grande opportunità turistica

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa per la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra il Cammino del Perdono e il Cammino Grande di Celestino – recita il testo pubblicato online. Si tratta di due grandi itinerari religiosi che toccano tra i luoghi più significati della vicenda celestiniana e che su circa 90 km di tracciato coesistono sul medesimo itinerario – recita il testo pubblicato online. A margine dell’appuntamento, il presidente Sospiri ha dichiarato: “Il Grande Cammino dei Celestino è di fatto un prodotto rivolto a un turismo slow costituito da diverse tappe ed itinerari rivolti a tutti: esperti e non, famiglie e giovani camminatori – precisa la nota online. Si tratta di percorsi che permettono di ammirare il nostro territorio con lo sguardo rivolto alla sacralità di Celestino, alla Perdonanza e alla Porta Santa – si apprende dal portale web ufficiale. Il Cammino del Perdono permette di ripercorrere le tracce di Celestino che raggiunse L’Aquila per essere incoronato Papa – viene evidenziato sul sito web. C’è grande attenzione su questi itinerari che oggi diventano fratelli e andranno a costituire così una grande offerta turistica per l’Abruzzo”.

