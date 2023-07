CAMPAGNA ABBONAMENTI 2023 / 2024

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

La Delfino Pescara 1936 comunica che da venerdì 14 luglio saranno a disposizione i nuovi abbonamenti per le gare casalinghe del Pescara Calcio validi per la stagione sportiva 2023/2024. In vendita in prelazione da venerdì 14 luglio fino a lunedì 31 luglio, presso il THE OFFICIAL PESCARA STORE di via Carducci 69, con orari negozio dal lunedì al sabato 10:00 / 13:00 e 16:30 / 20:00. Vendita libera a partire da martedì 1 agosto presso il THE OFFICIAL PESCARA STORE di via Carducci 69, con orari negozio dal lunedì al sabato 10:00 / 13:00 e 16:30 / 20:00. Il diritto di prelazione, in vigore soltanto nel primo periodo di vendita (dal 14 luglio al 31 luglio) è dedicato esclusivamente ai soli abbonati 22/23 e darà la possibilità di prenotare il precedente posto a sedere e usufruire della scontistica dedicata – si legge sul sito web ufficiale. Dal 1 agosto, con la seconda fase denominata vendita libera, decade il diritto di prelazione sul posto ma non la scontistica che rimane in vigore sino al termine delle vendite – La data di chiusura della Campagna Abbonamenti 23/24 sarà stabilita dopo la definizione dei calendari ufficiali di Lega Pro – riporta testualmente l’articolo online. La nuova tariffa SCHOOL EXPERIENCE è la novità per questa stagione sportiva, una tariffa che guarda alle famiglie e che darà diritto all’accesso nel Family Club, con area giochi, e la partecipazione a 2 Delfino Experience con allenamento di un’ora sul campo dello Stadio Adriatico e con i tecnici del Pescara Calcio e la visita degli spogliatoi nel pre partita – Confermate tutte le categorie denominate Ridotto, sia per gli abbonamenti che per i biglietti – precisa il comunicato. Tale scontistica, ricordiamo, è riservata agli over60, under18, donne e tutti i diversamente abili iscritti ai seguenti enti convenzionati: ENS, UNMS, ANIMC, ANMIL, ANMIG. Campagna abbonamenti realizzata dalla Infobasic Pescara sotto la guida della Brand & Business Strategy Director Pescara Calcio Raffaella Cecilia – viene evidenziato sul sito web.

