Campagna Antincendi Boschivi, Abruzzo Insieme: chiesti maggiori fondi per la prevenzione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Un risultato importante quello ottenuto oggi in Seconda Commissione: abbiamo impegnato il Governo Marsilio a compiere uno sforzo ulteriore per salvaguardare il patrimonio boschivo abruzzese”. Così, in una nota, il Consigliere regionale Giovanni Cavallari commenta l’approvazione della risoluzione da lui presentata, con la quale si impegna la Regione Abruzzo a stanziare fondi aggiuntivi, oltre a quelli già previsti, per la convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito della campagna antincendi boschivi 2025. Un impegno rilevante, volto a garantire lo stesso livello di servizi degli anni precedenti su tutte e quattro le province abruzzesi, assicurando un adeguato numero di risorse umane e mezzi operativi da parte dei Vigili del Fuoco per contrastare e prevenire gli incendi, il cui rischio cresce con l’avvicinarsi del periodo più caldo dell’estate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “È doveroso ricordare – prosegue Cavallari – che, nonostante lo stanziamento della Regione Abruzzo per il 2025 sia in linea con quello della stagione 2024, non risulta sufficiente a garantire tutte le attività antincendio che in passato si sono dimostrate fondamentali per la lotta agli incendi boschivi – precisa il comunicato. La consapevolezza di ciò da parte di tutti i consiglieri regionali ha reso ancor più significativo il voto unanime espresso oggi in Commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutti hanno riconosciuto l’importanza di garantire risorse adeguate agli uomini e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impegnati quotidianamente a fronteggiare situazioni di pericolo e a mettere in sicurezza luoghi e persone”. “La prevenzione – sottolinea ancora Cavallari – resta lo strumento più solido ed efficace per tutelare il nostro patrimonio naturalistico – recita il testo pubblicato online. Ma per ottenere risultati concreti, è fondamentale che le risorse messe a disposizione siano proporzionate alle iniziative da attuare e al numero di operatori da impiegare – si apprende dalla nota stampa. È necessario partire subito, per essere efficaci, e non muoversi solo a ridosso di Ferragosto”. “Il mio impegno – conclude – non si esaurisce con questo voto: mi relazionerò personalmente con gli uffici competenti, vigilando affinché l’impegno assunto venga mantenuto e attuato in tempi brevi – precisa il comunicato. Solo così potremo predisporre fin da subito una campagna di prevenzione incendi strutturata, efficace e non basata esclusivamente sull’enorme sforzo e sacrificio dei nostri Vigili del Fuoco, ai quali va la più profonda gratitudine e il riconoscimento di tutti gli abruzzesi e dell’intera nazione”. (com/red)

