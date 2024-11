Campi da padel al Circolo Tennis Chieti, i lavori procedono

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 19 novembre 2024 – Sopralluogo stamane dell’assessore allo Sport Manuel Pantalone a Piana Vincolato, sull’area in cui sono in corso di realizzazione i campi da padel del Circolo tennis Chieti – precisa la nota online. “A giorni inaugureremo un bellissimo impianto sportivo che abbiamo fortemente voluto, nato con una delibera di Giunta che abbiamo varato qualche tempo fa al fine di modificare un parcheggio della nostra città di proprietà comunale, per convertirlo in due campi da padel collegati al Circolo tennis cittadino, gestito dal presidente Ennio Marianetti – illustra l’assessore Manuel Pantalone – . L’opera procede speditamente, è ormai in dirittura d’arrivo e riqualifica un’area che è anche di sosta per caravan e che ha una bellissima esposizione, si giocherà con la montagna di fronte – recita la nota online sul portale web ufficiale. I nuovi campi arricchiscono l’offerta del Circolo che li avrà in gestione fino al 2036. Con questi interventi, che il Comune non avrebbe potuto realizzare a causa del dissesto, andiamo a rendere la struttura ancora più efficiente e in linea con quelli che sono gli standard di eccellenza che consentiranno all’impianto di diventare di riferimento a livello non solo regionale – Inoltre il complesso, su cui il Circolo ha investito ulteriori 120.000 euro, rappresenta una grande novità anche in vista dell’anno in cui Chieti sarà Città europea dello Sport, ulteriore segno tangibile dell’importante lavoro che come Amministrazione stiamo portando avanti nell’efficientamento dell’impiantistica sportiva cittadina e la creazione di nuovi impianti – precisa la nota online. Per il 2025 sarà operativo anche quello di via Amiterno, cittadella dello sport all’aria aperta su cui abbiamo investito un milione di euro, insieme ad altre strutture in via di riqualificazione, come il Pala Colle dell’Ara e il Sant’Anna, campo che ha il cantiere pronto a partire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto questo si traduce in una concreta risposta alla domanda di spazi conseguente alla crescita costante del nostro tessuto sportivo, che in questi anni abbiamo potenziato sia sotto il profilo infrastrutturale che sotto il profilo associativo”.

