Campi estivi, al via le iscrizioni anche per la struttura “Bambini al centro”, domande fino al 10 giugno.

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 27 aprile 2023 – Il centro comunale Bambini al Centro gestiti da Chieti Solidale apre anche per i campus estivi – aggiunge la nota pubblicata. Fino al 10 giugno sarà possibile iscrivere i bambini dai 18 ai 36 mesi nella struttura di viale Amendola dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00. Entro il 20 giugno, ai primi 25 iscritti della settimana, sarà comunicato l’inserimento del proprio bambina/o al campus. L’ingresso dei bambini al Campus è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e non oltre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per iscriversi recarsi al centro o contattare il 328/9068610. Il modello per l’iscrizione è disponibile in allegato alla notizia – si apprende dal portale web ufficiale. “Con l’utilizzo del centro di viale Amendola anche per i campi estivi si aggiungono nuovi servizi per la città – annunciano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche Sociali Mara Maretti – Un vero esordio che nasce grazie alla positiva esperienza dell’utilizzo della struttura di Viale Amendola come centro giochi sperimentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le iscrizioni sono aperte e il centro potrà così potenziare anche le attività dei centri estivi per il 2023. Le tariffe sono modulabili e agevolate, perché questo servizio vuole rappresentare un sostegno per le famiglie che così possono contare sulla possibilità di impegnare i propri figli in attività sane e alla portata di tutti e risolvere positivamente il problema dell’affidamento dei ragazzi alla fine della scuola – La durata è di 6 settimane durante le quali gli operatori proporranno ai bimbi attività, tematizzate, dando loro la possibilità di fare esperienze utili e divertenti, perché in questo momento la socializzazione per i ragazzi è un fattore fondamentale, così come lo è per le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La scelta dei campus consentirà una fruizione continuativa dei locali del centro storico, adibiti a centro gioco proprio per la mancanza di luoghi per bambini in questa fascia di età. Il centro riprenderà le attività a settembre in attesa della riqualificazione in itinere, che consentirà il riutilizzo come asilo”. Quote FASCIA 1 dalle ore 8,00 alle ore 14,00Quota settimanale per bambino: 75 euro più 25 per il pranzo fornito da un catering esterno FASCIA 2 dalle ore 8,00 alle ore 16,00 Quota settimanale per bambino: 100 euro più 25 per il pranzo Il servizio verrà avviato esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it