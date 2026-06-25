Campi flegrei: preoccupazione per nuova scossa sismica

La notizia dei Campi Flegrei è al centro dell’attenzione in queste ore, con una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 che ha fatto tremare Pozzuoli e Napoli. I residenti della zona sono stati svegliati dal sisma, che ha generato preoccupazione e interrogativi sulla situazione del territorio.

La regione dei Campi Flegrei è da tempo monitorata dagli esperti per la sua attività sismica e vulcanica, e ogni evento del genere genera naturalmente una certa apprensione tra la popolazione. Le scosse di terremoto possono essere indicatori di fenomeni sotterranei che richiedono attenzione e studio accurato.

La notizia è al momento molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti disponibili online.