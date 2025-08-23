- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Agosto 23, 2025
Sport

Campionato Serie C Sky Wi-Fi, 1^ giornata PINETO – VIS PESARO 1-1

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Campionato Serie C Sky Wi-Fi, 1^ giornata PINETO – VIS PESARO 1-122 Agosto, 2025PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Schirone, Germinario (44’ st Amadio), Lombardi (31’ st Viero); Vigliotti (20’ st Gambale), Pellegrino (31’ st Iaccarino), Bruzzaniti (44’ st Marrancone). A disposizione: Marone, Verna, lenco, Serbouti, Nebuloso, Menna, Di Lazzaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenatore: Ivan Tisci – VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso; Nina (18’ st Ventre), Berengo (17’ st Bove, 21’ st Ebano), Paganini, Mariani (18’ st Pucciarelli), Vezzoni; Stabile (43’ st Giovannini), Jallow. A disposizione: Guarnone, Fratti, Forte, Bocs, Franchetti, Consalvi – Allenatore: Roberto Stellone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ARBITRO: Maria Marotta della sez. di Sapri – ASSISTENTI: Crostian Robilotta e Nicola Monaco della sezione di Sala Consilina – viene evidenziato sul sito web. QUARTO UFFICIALE: Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore – si apprende dalla nota stampa. FVS: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia – si apprende dal portale web ufficiale. RETI: 8’ pt Jallow, 17’ pt Germinario NOTE: ad inizio ripresa il quarto ufficiale Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore ha sostituito l’arbitro Maria Marotta di Sapri; spettatori 702 di cui 95 ospiti; corner 4-6; espulso al 34’ st Menga dalla panchina per proteste; ammoniti Paganini (V), Lombardi (P), Jallow (V), Ceccacci (V), Pucciarelli (V), Marrancone (P), Primasso (V); recupero 2’ pt, 6’ st. Foto credits: Andrea Iommarini, Pineto Calcio

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 02, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

