Campionato Serie C Sky Wi-Fi, 1^ giornata PINETO – VIS PESARO 1-1

Pineto Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Campionato Serie C Sky Wi-Fi, 1^ giornata PINETO – VIS PESARO 1-122 Agosto, 2025PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Schirone, Germinario (44’ st Amadio), Lombardi (31’ st Viero); Vigliotti (20’ st Gambale), Pellegrino (31’ st Iaccarino), Bruzzaniti (44’ st Marrancone). A disposizione: Marone, Verna, lenco, Serbouti, Nebuloso, Menna, Di Lazzaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Allenatore: Ivan Tisci – VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso; Nina (18’ st Ventre), Berengo (17’ st Bove, 21’ st Ebano), Paganini, Mariani (18’ st Pucciarelli), Vezzoni; Stabile (43’ st Giovannini), Jallow. A disposizione: Guarnone, Fratti, Forte, Bocs, Franchetti, Consalvi – Allenatore: Roberto Stellone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ARBITRO: Maria Marotta della sez. di Sapri – ASSISTENTI: Crostian Robilotta e Nicola Monaco della sezione di Sala Consilina – viene evidenziato sul sito web. QUARTO UFFICIALE: Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore – si apprende dalla nota stampa. FVS: Pio Carlo Cataneo della sezione di Foggia – si apprende dal portale web ufficiale. RETI: 8’ pt Jallow, 17’ pt Germinario NOTE: ad inizio ripresa il quarto ufficiale Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore ha sostituito l’arbitro Maria Marotta di Sapri; spettatori 702 di cui 95 ospiti; corner 4-6; espulso al 34’ st Menga dalla panchina per proteste; ammoniti Paganini (V), Lombardi (P), Jallow (V), Ceccacci (V), Pucciarelli (V), Marrancone (P), Primasso (V); recupero 2’ pt, 6’ st. Foto credits: Andrea Iommarini, Pineto Calcio
