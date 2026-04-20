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Politica

Campitelli a Confagricoltura: nessuna minaccia per aree agricole la Regione rispetta la norma

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 aprile 2026 – 08:39- In riferimento alle recenti dichiarazioni di Confagricoltura, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, intende chiarire in una nota la posizione dell’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il comunicato stampa di Confagricoltura non trova alcuna connessione con la proposta di legge regionale attualmente in Consiglio – afferma – stiamo parlando dell’adeguamento della L.R. 8/2025 alle disposizioni statali del DL 175/2025, poi convertito nella Legge 4/2026. Tutte le tutele previste per le aree agricole dalla L.R. 8/2025 restano in vigore, in special modo per tutta l’area del Fucino – Non esiste – prosegue Campitelli – nessuna nuova norma che metta in pericolo il Fucino o altre zone agricole, né vi è alcuna previsione di trasformare aree agricole in siti per la produzione di energia al di fuori di quanto già stabilito dalle norme statali sulle quali la Regione non ha la facoltà di intervenire – recita la nota online sul portale web ufficiale. La normativa nazionale – evidenzia – vincolante per le regioni, consente l’utilizzo di alcune aree agricole per impianti fotovoltaici solo entro limiti tassativi – precisa il comunicato. La Regione Abruzzo ha individuato ulteriori aree idonee ma rispettando questi limiti e tutelando in modo speciale il Fucino”. “Non riteniamo possibile un equivoco così grande da parte di Confagricoltura – conclude Campitelli , sembra che la loro presa di posizione derivi dal disagio di chi ha avanzato proposte non accoglibili dal punto di vista legislativo – recita il testo pubblicato online. Gli abruzzesi possono stare tranquilli: continueremo a rispettare il nostro territorio, raggiungendo gli obiettivi sulle energie rinnovabili senza compromettere le nostre aree agricole – si apprende dalla nota stampa. ” (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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