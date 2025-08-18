Campitelli e D’Amario: oltre 100 milioni per costa, viabilità e turismo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ancora una volta non voglio raccogliere le faziose e non costruttive provocazioni del presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e dell’ex presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, entrambi del PD, perchè non ho alcuna intenzione di alimentare polemiche e soprattutto crearne delle altre e dare loro alibi per continuare a perdere tempo a danno di tutti e in particolare di chi crea ricchezza – Per questo continuo a rispondere con fatti, tutti riscontrabili, che il centrodestra sta compiendo, dal 2019, per il nostro territorio: oltre 45 milioni di euro in difesa della costa nel solo tratto Francavilla al Mare-San Salvo; 15 milioni all’interno della programmazione FSC21-27 per la messa in sicurezza del territorio; 14 milioni per il progetto ‘binaria’ per collegare la costa dei trabocchi con le aree interne – si apprende dalla nota stampa. Esempio concretissimo del nostro lavoro per questa infrastruttura – Senza dimenticare ben 54 milioni di euro per la viabilità provinciale, sempre e solo nella provincia di Chieti – precisa il comunicato. Ripeto, questi sono numeri che non possono essere smentiti – Come anche l’importante lavoro svolto in Consiglio regionale nell’approvazione di importanti norme a tutela della costa come: la legge regionale 7/2019 Salva trabocchi, senza la quale avremmo rischiato di non avere più i trabocchi lungo la nostra costa; il PST per uno sviluppo sostenibile della costa; e la legge che permette alla Provincia di acquistare le ex stazioni – aggiunge la nota pubblicata. Per eliminare ogni impedimento normativo e facilitare l’amministrazione provinciale su un tema che non può più essere rinviato, sperando siano vere le dichiarazioni di Francesco Menna che ha promesso l’ acquisto entro il 31 dicembre – si apprende dalla nota stampa. Anche se, in sua difesa, non si è capito bene di quale anno! Tutto ciò è sintesi di lavoro, studio, ascolto e impegno costante nel territorio”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico, nonché delegato all’Urbanistica, Nicola Campitelli – precisa la nota online. Il sottosegretario con delega al turismo, Daniele D’Amario, aggiunge: “Il turismo in Abruzzo continua a mostrare risultati positivi, con un marcato aumento delle presenze, in alcune zone si registra un incremento fino al 30% in più rispetto al 2024. In questo trend è presente anche la provincia di Chieti, con la sua costa e la sua montagna, che cresce non per fortuna ma per un impegno incisivo e mirato di questo governo regionale che ha trovato la sua massima espressione nella grande partenza del Giro d’Italia – più di 7 milioni, che sono molti di più di quelli dati al Napoli calcio – che ha dato la possibilità, colta sapientemente dagli imprenditori, di far crescere il territorio rendendolo assolutamente attrattivo – riporta testualmente l’articolo online. In ultimo abbiamo stanziato circa 19.4 milioni per completare le piste ciclabili a Francavilla al Mare, Ortona, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo – Questi dati – conclude D’Amario – non sono solo un maggiore flusso di visitatori ma anche un crescente interesse verso il nostro territorio e sono per noi gratificanti e di forte stimolo per continuare in un lavoro di crescita e sviluppo”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it