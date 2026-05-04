Campitelli: Grazie alla Regione interventi strutturali per Castel Frentano

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:04 maggio 2026 – 13:19- “Oggi diamo il via alla riqualificazione della Villa Comunale di Castel Frentano, una bellissima area verde per vivere appieno, e in modo sicuro, piacevoli momenti di svago e condivisione – Tra questo intervento, la nuova ed inedita piazza, con 1,5 milioni della Regione e la pista ciclabile che collegherà verso la costa Castel Frentano cambierà volto”. Così il consigliere regionale delegato all’urbanistica, Nicola Campitelli, a margine dell’avvio del cantiere finanziato con circa 500 mila euro con fondi del Ministero intercettati dalla Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il progetto è nell’ambito del programma Area2 “Costa dei Trabocchi” è prevede nuovi arredi urbani, aree attrezzate per lo sport e il tempo libero come l’installazione di un punto di noleggio bici, di servizi igienici, di un’area fitness e di sgambamento cani, un impianto di recupero per le acque pluviali e nuova illuminazione led. “Dopo decenni di scarsa attenzione, con questa amministrazione comunale si cambia passo – riporta testualmente l’articolo online. Il comune aumenterà la sicurezza con l’aumento di videosorveglianza per reprimere atti vandalici – Ringrazio la Regione, nella persona di Nicola Campitelli, e l’assessore ai lavori pubblici, Desiree Di Loreto, che ha seguito in prima persona questo lavoro sin dai primi tavoli”. Così il sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti. “Desidero ringraziare tutti i tecnici, progettisti – aggiunge la nota pubblicata. Un altro cantiere che si avvia con la proficua collaborazione tra enti – aggiunge la nota pubblicata. Nuovi posti di lavoro e occasioni per sviluppare turismo e l’economia locale”, aggiunge Di Loreto – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it