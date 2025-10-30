Campitelli: incentivi per abbonamenti TPL casa-lavoro. Meno traffico e inquinamento

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Si tratta di un passo concreto verso una mobilità più sostenibile e una migliore qualità dell’aria nelle nostre città. Questa iniziativa mira a favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici negli spostamenti casa-lavoro, contribuendo così alla riduzione del traffico veicolare e delle emissioni inquinanti”. Così il consigliere regionale FdI, delegato al governo del Territorio, Nicola Campitelli, alla pubblicazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di abbonamenti annuali al trasporto pubblico destinati ai lavoratori residenti in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Ringrazio gli uffici del servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio per aver dato esecuzione in modo brillante all’accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il miglioramento della qualità dell’aria”, conclude Campitelli – precisa il comunicato. “Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo a partire dalle ore 10:00 del 17 novembre 2025 e fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 1 milione di euro – riporta testualmente l’articolo online. Saranno ammessi al rimborso del 50% gli abbonamenti acquistati a partire dal 29 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’avviso sul portale regionale”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it