Campitelli: oltre 36 milioni di fondi contro il dissesto idrogeologico

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La prevenzione è la principale forma per farsi trovare pronti e ridurre i danni del dissesto idrogeologico, proteggere il nostro ambiente e tutelare le infrastrutture regionali – precisa la nota online. Ben due ministeri, quello dell’Ambiente e della Protezione Civile, hanno ritenuto ammissibile la proposta della Regione Abruzzo per finanziare 20 interventi sul dissesto idrogeologico con un costo complessivo di oltre 36 milioni di euro, di cui circa 10 per finanziare nove interventi nella provincia di Chieti. È una misura che ho supportato sin dal primo momento e ringrazio per l’importante lavoro svolto l’assessore regionale al ramo, Umberto De Annuntiis, che ha raccolto alcuni miei suggerimenti migliorativi”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato al Paesaggio, Nicola Campitelli. I comuni finanziati per la provincia di Chieti sono: Vacri (2.6mln), Pollutri (1mln), Castiglione Messer Marino (470mila),Castel Frentano (2mln), Vasto (300mila), Sant’Eusanio del Sangro (245mila), Monteodorisio (450mila), Lanciano (2.6mln). (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it