Campitelli: Speculare su lutto per creare caso politico, pagina triste dell’opposizione

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:13 maggio 2026 – 11:28- “Lo squallore di chi approfitta dell’improvvisa scomparsa della mamma di un collega per far saltare il numero legale e montare un caso politico si commenta da solo – I fatti parlano chiaro – riporta testualmente l’articolo online. Ieri la maggioranza era consapevole di avere in Aula solo sedici consiglieri, compreso il presidente Marco Marsilio, a causa dell’annunciata e giustificata assenza del sottoscritto e della collega Antonietta La Porta – si apprende dal portale web ufficiale. A tal proposito, il presidente Lorenzo Sospiri aveva avvisato Marsilio per assicurarsi della sua presenza in aula una volta esaurite le interrogazioni – Il fatto nuovo che ha modificato la situazione è stata l’improvvisa scomparsa della mamma dell’amico e collega Francesco Prospero, al quale rinnovo le mie condoglianze e la mia fraterna vicinanza – Prospero è stato raggiunto da questa tragica notizia quando era appena arrivato a L’Aquila ed è immediatamente ripartito – riporta testualmente l’articolo online. Quanto a Marsilio, la presentazione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione è durata mezz’ora più del previsto – recita il testo pubblicato online. Per questo, mentre Prospero onorava la memoria della madre e Marsilio onorava la presenza del ministro Zangrillo e della professoressa Severino, l’opposizione di sinistra disonorava l’Aula approfittando di questa somma di circostanze del tutto fortuite e casuali per montare un caso politico e darlo a bere alla stampa e all’opinione pubblica, parlando di ‘crisi nella maggioranza’ e di ‘segnale contro la legge elettorale voluta dal presidente Marsilio’. E’ curioso che a dare questo segnale sarebbe stato proprio lo stesso Marsilio, atteso che nel primo appello la sua assenza ha contribuito a far saltare il numero legale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Basterebbe questa semplice osservazione per smontare il castello di romanzesche accuse e cestinare certi comunicati stampa, pubblicati con grande rilievo – Assistere a tale spettacolo di miseria umana, prima che politica, lascia profonda amarezza – viene evidenziato sul sito web. Perché a noi mai sarebbe venuto in mente di speculare su un lutto così profondo e universale, qual è la perdita di una madre, per costruirci sopra una menzogna spacciata come tesi politica – Appuntamento in aula il 26 maggio prossimo”. E’ quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’ Italia, Nicola Campitelli.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it