Campitelli su Caramanico Terme: “Il progetto ‘Le Tre Acque’ è una priorità”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 marzo 2026 – 09:01- “In questa fase non possiamo permetterci passi falsi – precisa il comunicato. Le piscine termali sono oggi un’infrastruttura essenziale per qualsiasi stazione che voglia restare sul mercato – aggiunge testualmente l’articolo online. Stravolgere un progetto già finanziato e strategicamente impostato significherebbe rallentare il percorso di rilancio – recita il testo pubblicato online. Serve coerenza, serve visione, serve responsabilità”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato al governo del Territorio, Nicola Campitelli, sul progetto “Le Tre Acque”, finanziato dalla Regione Abruzzo con fondi FSC. L’opera prevede la realizzazione, nella piana di Santa Croce, di un grande parco di piscine termali interne ed esterne con spa, area fitness, ristorazione e servizi integrati, in una struttura moderna, sostenibile e coerente con il contesto ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un investimento pensato per adeguare l’offerta agli standard del termalismo contemporaneo, dove benessere, cura e turismo si integrano in un modello competitivo capace di generare attrattività e sviluppo durante tutto l’anno – riporta testualmente l’articolo online. Per questo ritengo incauto cambiare un intervento strategico per il futuro di Caramanico Terme e dell’intero comparto termale regionale con un Palacongressi poiché rischia di indebolire la vocazione naturale del territorio – Il futuro di Caramanico passa dal rafforzamento della sua identità termale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Le Tre Acque” è una priorità per Caramanico e per l’intera regione, dobbiamo andare avanti senza esitazioni”, conclude Campitelli – precisa il comunicato. (com/red)

