Campitelli su iter senato tutela dei Trabocchi

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Ieri mattina grazie al senatore di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, è stato incardinato nella competente commissione del Senato, il Ddl sui Trabocchi – aggiunge la nota pubblicata. La discussione di questo disegno di legge è rafforzato anche dalla presenza, nella medesima commissione, della analoga proposta di Legge di iniziativa regionale, da me promossa nella scorsa legislatura, per salvaguardare manufatti e macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un testo di legge che la regione Abruzzo ha voluto approvare a ulteriore testimonianza dell’importanza che i Trabocchi rappresentano per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. I due testi verranno ora riunificati nella commissione del Senato per consentire una unica discussione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Esprimo viva soddisfazione per l’inizio dell’iter legislativo di una legge che punta ad assicurare la più ampia tutela a simboli che caratterizzano la storia di un territorio e che oggi sono un elemento caratteristico e un volano per il nostro tessuto economico”. Così Nicola Campitelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, delegato al Demanio marittimo – recita il testo pubblicato online. “Tengo ad evidenziare – precisa Campitelli – come tale proposta sia nata anche attraverso l’ascolto dei portatori d’interesse ed il confronto con gli imprenditori e scritta con l’importante aiuto di tecnici e giuristi – aggiunge la nota pubblicata. Ringrazio il senatore e amico Sigismondi per aver dimostrato con i fatti di lavorare in Parlamento mettendo al centro l’Abruzzo”, conclude Campitelli.

