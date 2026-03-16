Campitelli su provinciali Chieti: “Grazie a chi ha supportato il progetto del centrodestra”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:16 marzo 2026 – 15:11- “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli amministratori che hanno scelto di supportare il progetto del centrodestra per il Cambiamento, un progetto nato e costruito in poco tempo – recita il testo pubblicato online. Nonostante il tempo limitato, è stato possibile costruire una squadra di amministratori capaci di portare avanti le istanze della coalizione di cdx, per questo un ringraziamento particolare e sentito va ad Angelo Di Nardo, che ha sostenuto con determinazione questo percorso, a tutti i candidati consiglieri e una menzione speciale va, inoltre, a Massimiliano Berghella, sindaco di Treglio, che con uno straordinario risultato personale, di oltre 8.500 voti, è stato il primo degli eletti in assoluto – recita il testo pubblicato online. Una conferma del forte radicamento sul territorio e della capacità di guidare e rappresentare una squadra solida e motivata – si apprende dal portale web ufficiale. Auguro un buon lavoro al presidente della Provincia, riconfermato, Francesco Menna”. Così, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it