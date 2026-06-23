Campli, appuntamento con “Valorizzare l’Italia – L’Italia dei borghi” il 26 giugno

Gentili rappresentanti degli organi di stampa,

L’appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono valorizzare l’Italia e i suoi borghi è fissato per venerdì 26 giugno alle ore 17:00 presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Campli. L’incontro pubblico dal titolo “Valorizzare l’Italia – L’Italia dei borghi: radici, turismo e sviluppo per le aree interne” è promosso dal Dipartimento Turismo Abruzzo di Fratelli d’Italia e rappresenta un’importante occasione per discutere del valore dei borghi, della tutela delle radici, della promozione del turismo e delle prospettive di sviluppo delle aree interne.

All’evento interverranno rappresentanti istituzionali e dirigenti di partito di spicco, tra cui il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’On. Gianluca Caramanna, Responsabile nazionale del Dipartimento Turismo FdI, il Sen. Etelwardo Sigismondi, il Sen. Guido Quintino Liris, l’On. Guerino Testa, la consigliera regionale Marilena Rossi, il consigliere provinciale Pietro Adriani e il Sindaco di Campli Federico Agostinelli. A moderare l’incontro sarà l’Avvocato Ivano Ortelli, Responsabile regionale del Dipartimento Turismo FdI.

In merito all’importante appuntamento, l’Avvocato Ivano Ortelli, Responsabile regionale del Dipartimento Turismo FDI ha dichiarato: “L’incontro pubblico sarà un momento fondamentale per discutere del valore dei borghi e delle prospettive di sviluppo delle aree interne. Siamo certi che sarà un’occasione unica per confrontarsi e promuovere idee concrete per valorizzare il nostro territorio”.

Si invita pertanto tutti gli interessati a partecipare all’evento, che si preannuncia ricco di spunti e di proposte innovative per il territorio abruzzese.

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La redazione di AbruzzoNews24