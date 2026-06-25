- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Giugno 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaCampli, convegno “Valorizzare l’Italia – L’Italia dei borghi” domani all’auditorium Santa Maria...
Eventi e Cultura

Campli, convegno “Valorizzare l’Italia – L’Italia dei borghi” domani all’auditorium Santa Maria degli Angeli

- Spazio Pubblicitario 02 -

Domani, alle ore 17:00, si terrà a Campli (TE) l’appuntamento dal titolo “Valorizzare l’Italia – L’Italia dei borghi: radici, turismo e sviluppo per le aree interne”, presso l’auditorium Santa Maria degli Angeli. L’iniziativa, promossa dal dipartimento Turismo Abruzzo di Fratelli d’Italia, sarà un momento importante di confronto sul valore dei borghi, sulla tutela delle radici, sulla promozione del turismo e sulle prospettive di sviluppo delle aree interne.

Interverranno rappresentanti istituzionali e dirigenti di partito, tra cui il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’on. Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del dipartimento Turismo FdI, i sen. Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, l’on. Guerino Testa, la consigliera regionale Marilena Rossi, il consigliere provinciale, Pietro Adriani, e il sindaco di Campli Federico Agostinelli. Modererà l’incontro Ivano Ortelli, responsabile regionale del dipartimento Turismo FdI.

L’evento si preannuncia ricco di spunti e di riflessioni, con l’obiettivo di mettere in luce l’importanza dei borghi, delle radici storiche e culturali che essi rappresentano, e di promuovere l’incremento del turismo nelle aree interne, cruciali per lo sviluppo equilibrato del territorio.

Un’occasione unica per confrontarsi su tematiche di grande attualità e per promuovere azioni concrete finalizzate alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico presente nei numerosi borghi italiani.

Per ulteriori dettagli sull’evento si può fare riferimento alla locandina allegata alla presente comunicazione.

Tiziana Le Donne
Ufficio stampa
Teramo, 25 giugno 2026

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it