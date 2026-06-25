Campli, convegno “Valorizzare l’Italia – L’Italia dei borghi” domani all’auditorium Santa Maria degli Angeli

Domani, alle ore 17:00, si terrà a Campli (TE) l’appuntamento dal titolo “Valorizzare l’Italia – L’Italia dei borghi: radici, turismo e sviluppo per le aree interne”, presso l’auditorium Santa Maria degli Angeli. L’iniziativa, promossa dal dipartimento Turismo Abruzzo di Fratelli d’Italia, sarà un momento importante di confronto sul valore dei borghi, sulla tutela delle radici, sulla promozione del turismo e sulle prospettive di sviluppo delle aree interne.

Interverranno rappresentanti istituzionali e dirigenti di partito, tra cui il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’on. Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del dipartimento Turismo FdI, i sen. Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, l’on. Guerino Testa, la consigliera regionale Marilena Rossi, il consigliere provinciale, Pietro Adriani, e il sindaco di Campli Federico Agostinelli. Modererà l’incontro Ivano Ortelli, responsabile regionale del dipartimento Turismo FdI.

L’evento si preannuncia ricco di spunti e di riflessioni, con l’obiettivo di mettere in luce l’importanza dei borghi, delle radici storiche e culturali che essi rappresentano, e di promuovere l’incremento del turismo nelle aree interne, cruciali per lo sviluppo equilibrato del territorio.

Un’occasione unica per confrontarsi su tematiche di grande attualità e per promuovere azioni concrete finalizzate alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico presente nei numerosi borghi italiani.

Per ulteriori dettagli sull’evento si può fare riferimento alla locandina allegata alla presente comunicazione.

Tiziana Le Donne

Ufficio stampa

Teramo, 25 giugno 2026