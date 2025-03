Campo di San Martino, riaperta la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 6 marzo 2025 – Riaperta la manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti economici interessati alla gestione e all’uso del campetto sportivo polifunzionale San Martino, situato in strada Collebello, nuovamente tornata sulla piattaforma di Tuttogare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La notizia è stata annunciata stamane dall’assessore allo Sport Manuel, con la nuova scadenza dell’avviso, che posticipa alle 12 del prossimo 7 aprile 2025 la candidatura – si apprende dal portale web ufficiale. “Abbiamo deciso di dare maggior tempo all’avviso, a fronte anche di interessamenti che abbiamo riscontrato in questi mesi, per dare più ampia possibilità di partecipazione alle forze del territorio – spiega l’assessore allo Sport Manuel Pantalone –. Ringrazio il presidente Luca Amicone per la disponibilità della Commissione a spiegare lo stato dell’arte, riapriamo i termini perché cerchiamo un soggetto in grado di aprire il campo da noi ristrutturato dopo anni e anni di abbandono da parte di chi ci ha preceduto – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo abbiamo salvato dal degrado e ora vogliamo restituirlo all’attività sportiva per valorizzarne il potenziale, che si dovrà sostanziare attività sportiva, ma anche nell’organizzazione e la gestione di eventi e manifestazioni – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto prevede un quadro di iniziative programmate in collaborazione con i soggetti che manifesteranno il proprio interesse, che possano includere attività multidisciplinari e sperimentali, finalizzate alla promozione della struttura e dello sport. Il nostro intento è quello di restituire il campo alla città e sottrarlo all’inutilizzo – conclude Pantalone –. Abbiamo assunto l’impegno di riattivare, durante il nostro mandato, tutti gli impianti sportivi e, nonostante le difficoltà, stiamo portando avanti questo obiettivo”.

