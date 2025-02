Campo di San Martino, su Tuttogare del Comune la manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 5 febbraio 2025 – Approda su Tuttogare la manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti economici che intendano concorrere alla gestionedella gestione ed uso del campetto sportivo polifunzionale San Martino, in strada Collebello, affinché diventi fruibile dalla città. “La manifestazione nasce per riattivare il campo, come abbiamo fatto con le altre strutture comunali – spiega l’assessore allo Sport Manuel Pantalone -. Cerchiamo un soggetto capace di aprirlo all’attività sportiva e sfruttare il suo potenziale, attraverso l’organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell’ambito di un quadro di iniziative programmate in collaborazione con l’Amministrazione, anche multidisciplinari e sperimentali, finalizzate alla valorizzazione della struttura e dello sport. In questo modo saremo in grado di assicurare all’impianto la giusta manutenzione per una gestione e conservazione dei beni mobili e immobili afferenti, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, le attività per la sorveglianza e il funzionamento in senso stretto e le attività della struttura – viene evidenziato sul sito web. Il nostro intento è quello di traghettarla fuori dall’inutilizzo, un impegno preso con la città quello di riattivare, nel nostro mandato, tutti gli impianti sportivi e, pure se fra mille fatiche e difficoltà, lo stiamo facendo”.

