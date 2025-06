Campo di San Martino, via libera all’affidamento della Gestione

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 17 giugno 2025 – Aggiudicazione ufficiale della gestione del campetto polifunzionale “San Martino”, in strada Collebello – recita il testo pubblicato online. Con la determina appena approvata si è concluso l’iter di affidamento in concessione decennale all’A.S.D. Virtus Chieti, che avrà ora il compito di gestirlo e valorizzarlo – “Dopo anni di chiusura e degrado, il campo sportivo di San Martino torna finalmente a essere uno spazio attivo per la città e per il quartiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. È una notizia importante per Chieti, per lo sport e per la cittadinanza tutta – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Restituire funzionalità a questo impianto è stato possibile grazie a un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi regionali, che ha consentito all’Amministrazione di rimettere a norma una struttura abbandonata da troppo tempo – Abbiamo voluto inserirla in un percorso di rilancio dello sport diffuso sul territorio, soprattutto nei quartieri dove i servizi sono stati più trascurati – precisa la nota online. Il contratto di concessione, della durata di 10 anni, garantirà la piena fruibilità dell’impianto da parte della comunità locale, attraverso attività sportive organizzate e iniziative inclusive – Lo sport è uno degli strumenti più efficaci di socialità e crescita per i giovani e per le famiglie e rappresenta un diritto di cui vogliamo garantire l’accesso a tutte e tutti – precisa il comunicato. Quello di San Martino è uno degli esempi concreti della nostra visione: recuperare spazi e rimetterli a disposizione delle persone, anche in un contesto difficile come quello segnato dal dissesto finanziario – L’Amministrazione ringrazia gli uffici comunali e tutti coloro che hanno lavorato con impegno alla realizzazione di questo risultato – recita il testo pubblicato online. A breve seguirà la firma del contratto e l’avvio operativo della nuova gestione”.

