Campo di Sant’Anna, il 23 partiranno i lavori

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 3 giugno 2025 – È stata ufficialmente firmata la consegna dei lavori per la riqualificazione del campo sportivo di Sant’Anna, uno degli impianti storici della nostra città che partiranno il 23 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Un progetto importante, da 722.000 euro, che rappresenta un passo decisivo verso una rete sportiva più moderna, efficiente e accessibile per tutti – precisa la nota online. A firmare l’atto di consegna dei lavori l’ingegner Domenico Amoia, RUP del servizio Sport e l’architetto Granchelli, direttore dei lavori – precisa il comunicato. “Si tratta di un intervento atteso da tempo, con un forte valore sportivo e sociale – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Riqualificare Sant’Anna significa restituire un punto di riferimento alle tante realtà sportive e giovanili del territorio, a servizio di una comunità viva e dinamica – I lavori, da noi fortemente voluti e frutto dell’importante finanziamento che abbiamo ottenuto e dell’importante lavoro che abbiamo compiuto insieme ai nostri uffici, sono stati affidati dopo la gara per un importo netto di circa 680.000 euro, partiranno lunedì 23 giugno, saranno completati entro l’anno e prevedono: il rifacimento completo del manto di gioco con sintetico di ultima generazione; la costruzione di una nuova tribuna; il rifacimento totale della palazzina spogliatoi, con impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento moderni ed efficienti; un impianto di illuminazione a basso consumo, nel rispetto dei criteri di sostenibilità energetica – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto è finanziato in parte dal Governo tramite Sport e Salute Spa, per conto del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in parte dal Chieti FC, per il 30% del costo complessivo – Una sinergia che nasce da una nostra intuizione che abbiamo messo in campo nel 2021 e che oggi, grazie al nostro lavoro, trova concretezza – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo avviato tutte le misure necessarie per far partire il cantiere nel più breve tempo possibile, sulla scia della volontà di continuare a lavorare per costruire una città che investe nello sport come strumento di crescita, inclusione e benessere e che valorizza ogni angolo del suo territorio – riporta testualmente l’articolo online. Sant’Anna rinascerà: e lo farà per tutti”.

