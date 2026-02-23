Campo Felice, bimba cade da seggiovia: portata in elisoccorso al Gemelli

Incidente sulle piste di Campo Felice, dove una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia finendo sulla neve. Secondo le prime informazioni, la piccola è rimasta sempre cosciente e, dopo l’impatto, avrebbe accusato dolori in diverse parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. La bambina è stata quindi trasferita all’ospedale San Salvatore dell’Aquila e, successivamente, è stato disposto il trasporto in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma per ulteriori valutazioni.

Le condizioni della minore, sempre in base alle prime indicazioni, non desterebbero particolare preoccupazione: avrebbe riportato un lieve trauma toracico e alcune contusioni. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto.