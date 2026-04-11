Campo imperatore: abbondanti nevicate e afflusso di sciatori

Il Campo Imperatore è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia delle eccezionali nevicate che hanno colpito la zona. Nonostante una valanga sul Gran Sasso ai Valloni di Campo Imperatore, fortunatamente non si segnalano dispersi o feriti. Questo evento straordinario ha però portato a un aumento significativo delle vendite di skipass, con ben 700 pezzi venduti in un solo giorno.

La situazione è così intensa che centinaia di persone si sono messe in fila alle prime luci dell’alba per salire sulla funivia e godersi le piste innevate. Nel frattempo, i soccorritori sono impegnati nelle verifiche su sciatori che si sono avventurati fuori pista, prevenendo potenziali situazioni di pericolo.

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