Campo Imperatore, ancora nessuna traccia del turista polacco scomparso

L’AQUILA – Restano senza esito le ricerche del turista polacco di 44 anni collegato al camper parcheggiato da giorni nel piazzale superiore di Campo Imperatore, sul versante aquilano del Gran Sasso. Nonostante l’impegno di soccorritori e forze dell’ordine, dell’uomo al momento non è stata trovata alcuna traccia.

Il mezzo, un camper a noleggio, è fermo da alcuni giorni vicino all’ostello, parzialmente coperto dalla neve. A far scattare l’allarme sono stati gli operatori della zona, che hanno notato l’assenza di movimenti attorno al veicolo. All’interno sono stati trovati un telefono cellulare, effetti personali e documenti che hanno consentito di risalire all’identità del 44enne, arrivato in quota nei giorni scorsi e da allora irreperibile.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sulla neve che circonda il camper non sono state individuate impronte chiaramente riconducibili al conducente. L’area del piazzale e le zone limitrofe sono state più volte controllate, ma finora senza risultati.

Le ricerche coinvolgono il soccorso alpino, i vigili del fuoco, la guardia di finanza, i carabinieri e altre forze di polizia, con squadre impegnate a piedi e con l’ausilio di unità cinofile. In alcune fasi sono stati impiegati anche droni per sorvolare le zone più impervie e ampliare il raggio di osservazione, in un contesto reso complesso dalla morfologia del territorio e dalle condizioni del manto nevoso.

A rendere più difficili le operazioni è il quadro meteo di queste ore: tempo molto variabile, nuvole basse su Campo Imperatore, vento forte e visibilità ridotta a tratti condizionano l’organizzazione degli interventi e impongono massima prudenza alle squadre impegnate sul Gran Sasso.

Le ricerche proseguiranno compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni atmosferiche, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dell’escursionista e di chiarire cosa sia accaduto dopo il suo arrivo in quota.