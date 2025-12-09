Campo Imperatore, folla e neve all’apertura piste

L’AQUILA. Gli impianti sciistici di Campo Imperatore hanno riaperto ufficialmente per la stagione invernale 2025-2026 e sul Gran Sasso è subito giornata di grande affluenza. Dalla mattinata di ieri numerosi sciatori e appassionati hanno raggiunto il comprensorio approfittando della riattivazione della funivia Fonte Cerreto–Campo Imperatore e della seggiovia Le Fontari, tornate in funzione dopo i lavori effettuati nei mesi scorsi.

L’avvio della stagione coincide con il ponte dell’Immacolata, tradizionale data di partenza per lo sci sull’altopiano. Già dalle 8 le prime corse della funivia hanno portato in quota centinaia di persone provenienti non solo dall’Abruzzo, ma anche dalle regioni limitrofe. Le principali piste risultano ben innevate grazie alle recenti precipitazioni e sono state preparate nei giorni precedenti dai mezzi battipista, che hanno consentito di offrire tracciati in buone condizioni per le prime discese.

Restano al momento in attesa di apertura alcuni impianti secondari: la seggiovia Scindarella è ancora ferma per interventi tecnici programmati, con la gestione che comunicherà in seguito la data di riattivazione. L’operatività della funivia e di Le Fontari permette comunque già da ora di sfruttare una parte significativa del comprensorio, con collegamenti regolari tra Fonte Cerreto e la stazione di monte.

Per quanto riguarda l’organizzazione della giornata, le corse della funivia sono programmate con una salita ogni 30 minuti a partire dal mattino, con ultima discesa nel tardo pomeriggio. Gli skipass possono essere acquistati sia alla biglietteria di Fonte Cerreto sia nei punti vendita dedicati in città. Le tariffe sono state aggiornate solo in parte rispetto allo scorso anno, con il giornaliero che si attesta su livelli considerati ancora competitivi rispetto ad altre località dell’Appennino.

L’apertura di Campo Imperatore rappresenta una boccata d’ossigeno per tutto il territorio aquilano, che punta a una stagione invernale positiva dopo i lavori di adeguamento e manutenzione sugli impianti svolti nei mesi passati. Le associazioni di categoria e gli operatori turistici guardano con interesse alle prossime settimane, confidando nel proseguimento delle condizioni meteo favorevoli e nell’ulteriore incremento di presenze legato alle festività natalizie e di inizio anno.

Per gli appassionati di montagna, infine, la riapertura del comprensorio del Gran Sasso offre l’occasione di tornare sulle piste ma anche di programmare escursioni e attività outdoor sulla piana di Campo Imperatore, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e delle informazioni fornite dal personale del comprensorio e dagli enti competenti.