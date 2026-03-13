Campo Sant’Anna, risolto il contratto di gestione.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 13 marzo 2026 – L’Amministrazione comunale di Chieti ha dovuto procedere alla risoluzione del contratto di concessione dell’impianto sportivo Sant’Anna a seguito delle reiterate inadempienze contestate al concessionario – aggiunge testualmente l’articolo online. Una decisione assunta dagli uffici sulla base delle norme contrattuali e delle verifiche effettuate, resa necessaria per tutelare l’interesse pubblico e soprattutto per evitare il blocco dei lavori di riqualificazione in corso sull’impianto – “Si tratta di una scelta che dispiace profondamente ma che nasce dall’esigenza di far proseguire i lavori di riqualificazione del campo – spiega l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Spiace, perché l’obiettivo dell’Amministrazione è sempre quello di collaborare con le realtà sportive del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tuttavia, di fronte a tale esigenza, dovevamo andare oltre lo stallo, a fronte anche di ripetuti tentativi di dialogo e solleciti formali che non hanno sortito gli effetti sperati, l’Amministrazione è stata costretta a procedere secondo quanto previsto dal contratto e dal capitolato di gestione, applicando la legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chieti ha bisogno di questa struttura – aggiunge Pantalone – e il nostro dovere è garantire che i lavori possano proseguire nel rispetto del cronoprogramma”. Il provvedimento si inserisce nel contesto dell’intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione del campo Sant’Anna, finanziato nell’ambito del programma Sport e Periferie e già avviato con i lavori, che rappresenta uno degli interventi più importanti per l’impiantistica sportiva cittadina – si legge sul sito web ufficiale. “La situazione di stallo che si era determinata rischiava di trasformarsi in un serio problema per l’avanzamento dell’opera e per l’utilizzo futuro dell’impianto da parte della città – conclude l’assessore – . Una decisione sia stata presa nell’esclusivo interesse della collettività e dello sport cittadino: l’intervento di riqualificazione del Sant’Anna è fondamentale per restituire alla comunità uno spazio sportivo moderno, sicuro e funzionale – si apprende dalla nota stampa. L’Amministrazione ora lavorerà per definire i lavori e finiti questi individueremo un nuovo gestore con l’obiettivo di restituire quanto prima alla città un impianto sportivo rinnovato e pienamente fruibile”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it