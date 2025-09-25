Campo sportivo di Sant’Anna, proseguono i lavori

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 25 settembre 2025. Proseguono regolarmente i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Sant’Anna, uno degli impianti storici della città, secondo quanto previsto dal cronoprogramma definito al momento della consegna del cantiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Interventi per 582.897,09. euro, di cui 13.270 di oneri di sicurezza, per un ribasso pari all’1,98%. Si tratta un investimento strategico per il futuro dello sport cittadino e sta procedendo senza rallentamenti lungo le diverse fasi operative – si apprende dalla nota stampa. Il progetto è finanziato in parte dal Governo, tramite Sport e Salute S.p.A. per conto del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in parte dal Chieti FC, che contribuisce per il 30% del costo complessivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Una sinergia pubblico-privata che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere lo sport come strumento di crescita, inclusione e benessere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Attualmente si è fatta tutta l’impiantistica relativi all’approntamento del manto erboso, che sarà posato a breve, infatti l’intervento prevede il rifacimento completo in erba sintetica di ultima generazione – dichiara l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – , fatto questo si passerà alla realizzazione di una nuova tribuna, laristrutturazione totale della palazzina spogliatoicon impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento moderni ed efficienti, oltre all’installazione di un impianto di illuminazione a basso consumo, in linea con i criteri di sostenibilità energetica – viene evidenziato sul sito web. Noi contiamo di avere l’opera definita fra la fine dell’anno e i primi giorni del 2026. La riqualificazione di Sant’Anna è un obiettivo che abbiamo perseguito con determinazione, consapevoli dell’importanza che questo impianto ha per le tante realtà sportive e giovanili del territorio – L’intervento restituirà alla città uno spazio moderno, sicuro e funzionale, a servizio dell’intera comunità. Il campo di Sant’Anna rinascerà e lo farà per tutti, diventando un nuovo punto di riferimento per lo sport cittadino e un simbolo concreto di come la città possa crescere investendo sulla qualità delle sue strutture”.

