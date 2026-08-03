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Campobasso, giuramento di 196 agenti in prova del 233° Corso della Polizia di Stato

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Mercoledì 5 agosto, alle ore 9:30, presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, si terrà la cerimonia di giuramento di 196 agenti in prova del 233° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato. L’evento vedrà la presenza del Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Polizia di Stato e sarà videocollegata con altre Scuole in varie città italiane, come Abbasanta, Alessandria, Caserta, Cesena, Pescara, e molte altre, dove ulteriori 2.937 Agenti in prova del 233° Corso giureranno fedeltà alla Repubblica.

Presso la Scuola di Pescara, la cerimonia inizierà alle ore 09.15 e vedrà il giuramento di 150 agenti in prova del 233° Corso di formazione, alla presenza delle Autorità locali civili e militari.

Si tratta di un momento importante per questi giovani agenti, che si apprestano a svolgere il proprio servizio per garantire la sicurezza dei cittadini. La presenza delle autorità e la trasmissione in diretta dello streaming su social media confermano l’importanza del ruolo delle Forze dell’ordine nella società.

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