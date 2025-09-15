CAMPOBASSO – PINETO 0-0

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:CAMPOBASSO – PINETO 0-013 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B QUARTA GIORNATA CAMPOBASSO – PINETO 0-1 Campobasso (4-3-3): Tantalocchi; Cristallo, Papini, Lancini, Lanza (8’ st Celesia); Di Livio (21’ st Serra), Gargiulo, Gala; Bifulco (42’ st Lombari), Padula (21’ st Magnaghi), Leonetti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Rizzo, Muzi, Cerretelli, Nocerino, Parisi, Ravaglioli – precisa la nota online. All.: Luciano Zauri – precisa il comunicato. Pineto (4-3-3): Tonti; Serbouti (40’ st BAGGI), Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi (40’ st Viero), Schirone (46’ st Nebuloso); Pellegrino (26’ st Mastropietro), D’Andrea (46’ st Marrancone(, Bruzzaniti – aggiunge la nota pubblicata. A disposizione: Marone, Verna, Ienco, Saccomanni, Iaccarino, Tupone, Menna, Di Lazzaro – riporta testualmente l’articolo online. All.: Ivan Tisci – precisa la nota online. ARBITRO: Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1 ASSISTENTI: Giuseppe Romaniello di Napoli e Luca Chianese di Napoli QUARTO UFFICIALE: Mattia Maresca di Napoli FVS: Matteo Gentile di Isernia RETE: 48’ pt Bruzzaniti NOTE: spettatori 3706 di cui 42 ospiti ; ammoniti Papini (C), Leonetti (C), Lanza (C) e 13Di Livio (C); corner 2-4; recupero 3’ pt, 13’ st.
