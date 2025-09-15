- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 15, 2025
CAMPOBASSO – PINETO 0-0

CAMPOBASSO – PINETO 0-013 Settembre, 2025CAMPIONATO SERIE C SKY WI-FI 25/26 GIRONE B QUARTA GIORNATA CAMPOBASSO – PINETO  0-1 Campobasso (4-3-3): Tantalocchi; Cristallo, Papini, Lancini, Lanza (8' st Celesia); Di Livio (21' st Serra), Gargiulo, Gala; Bifulco (42' st Lombari), Padula (21' st Magnaghi), Leonetti. A disposizione: Rizzo, Muzi, Cerretelli, Nocerino, Parisi, Ravaglioli. All.: Luciano Zauri. Pineto (4-3-3): Tonti; Serbouti (40' st BAGGI), Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario, Lombardi (40' st Viero), Schirone (46' st Nebuloso); Pellegrino (26' st Mastropietro), D'Andrea (46' st Marrancone(, Bruzzaniti. A disposizione: Marone, Verna, Ienco, Saccomanni, Iaccarino, Tupone, Menna, Di Lazzaro. All.: Ivan Tisci. ARBITRO: Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1 ASSISTENTI: Giuseppe Romaniello di Napoli e Luca Chianese di Napoli QUARTO UFFICIALE: Mattia Maresca di Napoli FVS: Matteo Gentile di Isernia RETE: 48' pt Bruzzaniti NOTE: spettatori 3706 di cui 42 ospiti ; ammoniti Papini (C), Leonetti (C), Lanza (C) e 13Di Livio (C); corner 2-4; recupero 3' pt, 13' st.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Pineto Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it

 

