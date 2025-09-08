Campobasso – Pineto: info biglietti

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Campobasso – Pineto: info biglietti8 Settembre, 2025La partita Campobasso-Pineto, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà alle ore 17:30 di sabato 13 settembre 2025 presso l’Axum Molinari Stadium di Campobasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Biglietti già in vendita on line presso il circuito “CiaoTickets” e nei punti vendita abilitati CiaoTickets. Il settore ospiti ha una capienza di 655 posti a sedere coperti ed è la Curva Sud inferiore – si apprende dalla nota stampa. Il costo del biglietto è di € 13,00 con riduzione a € 5,00 per gli under 14. Ai prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita di 1,50 euro – INGRESSO GRATUITO PER I BAMBINl DI ETA’ 0-6 ANNI CON ADULTO E DOCUMENTO ALLA MANO Acquista on line: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/campobasso-fc-pineto-calcio Per la città di Pineto segnaliamo i seguenti punti vendita: TABACCHERIA G&G |Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Gabriele d’Annunzio, 255, 64025, Pineto (TE) BAR CENTRALE |Prevendita Autorizzata Ciaotickets Piazza della Libertà, 13, 64025, Pineto (TE) BAR CAMPLESE CAFFETTERIA VINERIA – Rivendita Autorizzata Ciaotickets Smart Via Nazionale, 5, 64025, Pineto (TE) Per la tifoseria ospite, l’acquisto del tagliando potrà essere effettuato entro le ore 19:00 di venerdì 12 settembre 2025.

