martedì, Settembre 9, 2025
Campobasso – Pineto: info biglietti

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Campobasso – Pineto: info biglietti8 Settembre, 2025La partita Campobasso-Pineto, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/2026, si disputerà alle ore 17:30 di sabato 13 settembre 2025 presso l’Axum Molinari Stadium di Campobasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Biglietti già in vendita on line presso il circuito “CiaoTickets” e nei punti vendita abilitati CiaoTickets. Il settore ospiti ha una capienza di 655 posti a sedere coperti ed è la Curva Sud inferiore – si apprende dalla nota stampa. Il costo del biglietto è di € 13,00 con riduzione a € 5,00 per gli under 14. Ai prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita di 1,50 euro – INGRESSO GRATUITO PER I BAMBINl DI ETA’ 0-6 ANNI CON ADULTO E DOCUMENTO ALLA MANO Acquista on line: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/campobasso-fc-pineto-calcio 📍Per la città di Pineto segnaliamo i seguenti punti vendita: TABACCHERIA G&G |Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Gabriele d’Annunzio, 255, 64025, Pineto (TE) BAR CENTRALE |Prevendita Autorizzata Ciaotickets Piazza della Libertà, 13, 64025, Pineto (TE) BAR CAMPLESE CAFFETTERIA VINERIA – Rivendita Autorizzata Ciaotickets Smart Via Nazionale, 5, 64025, Pineto (TE) Per la tifoseria ospite, l’acquisto del tagliando potrà essere effettuato entro le ore 19:00 di venerdì 12 settembre 2025.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Pineto Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 23, anche sulle pagine del portale web del Pineto Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pinetocalcio.it

 

