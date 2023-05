- Advertisement -

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Con l’Open day del 19 maggio alla ludoteca comunale di via Amiterno a Chieti Scalo si sono aperte le iscrizioni al campus “Giocando s’impara “2023, voluto dall’Amministrazione comunale, assessorato alle Politiche sociali, per sostenere le famiglie e animare il tempo libero dei bambini e delle bambine una volta finita la scuola – si legge sul sito web ufficiale. “In tanti hanno risposto all’evento accolti dal personale di Chieti Solidale che gestisce la struttura comunale – così l’assessore Mara Maretti – i piccoli hanno potuto conoscere le numerose attività previste, grazie alla competenza e alla volontà degli operatoriai quali va il nostro più sentito ringraziamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Quest’anno il campus ha tante novità: uscite a tema presso strutture che vantano anni di esperienza – Il mercoledì sport presso il campus Smile 2023 al Pala UdA in compagnia degli istruttori del Centro Danza e Sport ; il giovedì immersi nella natura della Fattoria Riccitelli a Vicoli.Inoltre molte associazioni del territorio proporranno esperienze di gioco, offrendo nuove opportunità di socializzazione e gioco diversificate e di qualità, accanto al gioco libero molto caro ai bambini”A CHI È RIVOLTO Ai minori in età compresa tra i 3 e gli 11 anni.Per un massimo di 40 posti a settimana – si apprende dal portale web ufficiale. COME ISCRIVERSI. Da ieri si sono aperte ufficialmente le iscrizioni, possibili fino al raggiungimento del numero previsto a settimana ( 40 bambini)DOVE FARLO. Si può fare domanda direttamente nella sede della ludoteca comunale dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30.LE SETTIMANE DI CAMPUS: 12 giugno fino all’11 agosto per 9 settimaneFASCE ORARIE – 8.00/14.00( con pranzo facoltativo)-8.00/16.00 ( con pranzo obbligatorio).RISERVA DEI POSTI-2 minori con disabilità a settimana (con educatore dedicato)-3 minori a settimana le cui famiglie sono in carico ai servizi sociali.PER INFOValentina, 328/9395420Estela, 393/5657558

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it