Canada: interesse crescente degli americani

Il Canada è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Sembrerebbe che gli americani stiano prestano sempre più attenzione al vicino nordico, tanto da fidarsi di esso più che del proprio governo in materia di trattative commerciali. Questo nuovo interesse potrebbe aprire nuove prospettive di dialogo e collaborazione tra i due Paesi, con possibili riflessi sul panorama internazionale.

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