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Canalis: gossip su Belén e Elisabetta

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In queste ore, il tema di Canalis è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La notizia riguarda il ritorno di Belén al trono di Maria De Filippi, mentre emergono interessanti retroscena su Elisabetta Canalis.

La presenza di Belén su Tu si que vales ha visto un backstage particolarmente interessante, con Elisabetta Canalis che ha presentato Rodriguez definendo Belén come ‘fighissima’. Nel frattempo, Belén ha rotto il silenzio con un video beauty da Roma, annunciando il suo ritorno in tv e il suo impegno lavorativo.

Un’altra voce di gossip riguarda il possibile trono di Belén nel programma condotto da Maria De Filippi, mentre si parla anche della fuga di Stefano De Martino e Gilda e della vita da single di Matteo Berrettini a Ibiza.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su queste vicende, è possibile consultare le fonti online per rimanere aggiornati sulle ultime novità.

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