Canapa, Campitelli (FdI): Nessuna apertura verso la minoranza. Noi coerenti con il Governo”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sulla canapa terapeutica siamo assolutamente in linea con il governo nazionale! Voglio chiarire che non c’è stata nessuna apertura verso la minoranza su questo tema – La nostra posizione rimane coerente con l’orientamento del governo – recita il testo pubblicato online. Prendersi del tempo per un approfondimento maggiore è una prassi responsabile, necessaria per garantire decisioni informate e allineate con l’interesse collettivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Continuiamo a lavorare con serietà e trasparenza per il bene della comunità”. Così il presidente della III Commissione permanente del Consiglio regionale, Nicola Campitelli, che sottolinea: “Questo tema è attualmente discusso anche in Senato – aggiunge testualmente l’articolo online. Prima di parlare di ‘direzione opposta’ al governo nazionale aspettiamo l’esito del voto romano e abruzzese”. (com/red)

