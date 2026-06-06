Candidatura ex pm Siciliano alle Comunali: scossa a Milano

In queste ore, la politica è al centro dell’attenzione online, con il tema in tendenza sui motori di ricerca. A Milano, l’ex pm Siciliano ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni Comunali, scatenando polemiche e reazioni contrastanti.

Il sindaco Sala ha duramente attaccato l’ex magistrato, accusandolo di strumentalizzare la situazione e di fare politica all’interno della Procura. Le polemiche si sono intensificate con l’ipotesi di corruzione e turbativa legata ad alcune vicende legate alla Galleria, suscitando un acceso dibattito tra le varie fazioni politiche.

Da parte sua, Massimiliano Lisa ha risposto alle accuse del sindaco Sala, minacciando azioni legali nel caso non venga ritrattata la falsa affermazione sul mancato pagamento dell’affitto.

La situazione politica a Milano si fa sempre più intricata, con conseguenze ancora tutte da valutare. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si invita a consultare le fonti online disponibili.