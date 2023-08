Canile, affidata la progettazione dell’impianto elettrico. Appello contro abbandoni e rinunce

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 10 agosto 2023 – Affidata la progettazione per la realizzazione dell’impianto elettrico a servizio del Canile rifugio di Chieti – precisa la nota online. È di oggi la determina del dirigente che incarica lo studio professionale De Vincentiis e associati-Servizi di ingegneria con sede a San Giovanni Teatino – Nel link la determina: https://ww2.gazzettaamministrativa – it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/determinazioni/2023/Pratica_1691673471393/doc23_00702.pdf “L’affidamento della progettazione rappresenta un ulteriore passo verso la messa a norma dell’impianto elettrico del canile – commenta l’assessore alla Tutela del mondo animale Fabio Stella – Chiederemo ai professionisti individuati di stringere al massimo i tempi della progettazione, in modo che una volta acquisiti gli elaborati, l’ultimo passaggio formale del Comune sarà l’individuazione della ditta specializzata che dovrà effettuare l’intervento, cosa che dovrebbe avvenire comunque entro il mese di agosto – Vogliamo arrivare in fondo alla procedura, non ci saranno ferie per noi finché questa vicenda non sarà conclusa in modo positivo – Si tratta di un impegno importante, perché il canile rifugio di Chieti è un fiore all’occhiello della nostra comunità, che noi ci siamo presi, avendo ereditato un canile in condizioni precarie e in attesa di interventi di cui noi ci siamo fatti carico, individuando anche le risorse per agire – Tutto questo per metterlo a norma sotto ogni punto di vista, per renderlo un luogo migliore e sicuro sia per i lavoratori volontari e sia per i nostri amici a quattro zampe – L’impianto elettrico sarà messo a norma e potenziato, fra gli interventi è prevista infatti anche l’aggiunta di un dispositivo apposito per le lampade infrarossi che consentirà di scaldare i box d’inverno e in presenza di temperature rigide – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una volta adeguato l’impianto, potremo passare alla struttura e, in linea con l’approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, metteremo in cantiere l’ampliamento e la messa a norma che la struttura aspetta da anni, per dare agli ospiti del nostro canile un’accoglienza dignitosa e capace di assicurare loro il giusto benessere – si apprende dalla nota stampa. La struttura rinnovata potrà diventare ancora di più un punto di riferimento per la nostra collettività, facendo accoglienza e, in sinergia con l’Amministrazione, sensibilizzazione su tanti temi – Importantissimo e attuale, essendo in estate, è quello contro l’abbandono dei cani e dei gatti, fenomeno che come tutti gli anni è in forte aumento e rischia di esaurire i posti disponibili in canile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Moltissime sono anche le rinunce agli animali da parte dei proprietari che si rendono conto di non riuscire a mantenere gli animali, quando capita, il Comune li accoglie, ma è un trauma per gli animali che hanno vissuto a lungo in famiglia ritrovarsi in un luogo dove, sebbene ricevano attenzioni, amore e cure, non assicura loro il contatto di cui godrebbero in famiglia”.

