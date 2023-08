Canile, approvata la progettazione dell’impianto elettrico, affidati i lavori.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 25 agosto 2023 – Affidata la progettazione per la realizzazione dell’impianto elettrico a servizio del Canile rifugio di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Pubblicata oggi la determina del dirigente che incarica la Ditta Electra System di De Donno Roberto, con sede a Chieti, viale Vella, che eseguirà i lavori per la somma di 15.542,80 euro – Nel link la determina: https://ww2.gazzettaamministrativa – it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/determinazioni/2023/Pratica_1692962737350/doc23_00727.pdf “Il Comune sta andando avanti come avevamo annunciato, per arrivare quanto prima alla messa a norma dell’impianto elettrico del canile – commenta l’assessore alla Tutela del mondo animale Fabio Stella – Abbiamo chiesto e ottenuto tempi brevi per la progettazione e ora, individuata la ditta specializzata che dovrà effettuare l’intervento, si potrà procedere – Lunedì mattina effettuerò un primo sopralluogo con la ditta, il direttore dei lavori e i gestori del canile – É necessario organizzare gli interventi per poter procedere celermente: infatti bisogna spostare i cani ospiti del rifugio per poter permettere all’impresa di effettuare i lavori nel modo più agevole – Sono a lavoro ininterrottamente con il solo scopo di tutelare i cani ospitati nel canile e sanare la evidente incuria delle Amministrazioni precedenti su questa importante struttura del nostro Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per noi è la conferma di un impegno importante, perché il canile rifugio di Chieti non solo ci interessa, ma merita la riqualificazione che noi abbiamo messo in cammino, quando abbiamo preso in carico una struttura in condizioni precarie e in attesa di interventi di cui noi ci siamo fatti carico, trovando risorse per agire e alleggerendo le attese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’impianto elettrico sarà messo a norma e potenziato, sarà anche aggiunto un dispositivo per le lampade infrarossi che consentirà di scaldare i box. Poi ci occuperemo della struttura, su cui potremo intervenire con l’approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, in modo da poter mettere a norma anche quella e per dare agli ospiti del nostro canile un’accoglienza dignitosa e capace di assicurare benessere e dignità durante la loro permanenza – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo è quello di rinnovare il canile e farlo diventare ancora di più di oggi un punto di riferimento per la collettività, uno snodo importante fra la città pronta ad accogliere e la nuova vita degli amici a quattro zampe, oltre che un luogo dove ricevano attenzioni, amore e cure”.

