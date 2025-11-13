Canili, Blasioli presenta emendamento per aperture quotidiane e garanzie ai volontari

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 novembre 2025 – 08:31– “Dopo l’impegno preso con le associazioni animaliste che hanno dato vita a un presidio in piazza Unione a Pescara lo scorso 7 novembre, ho presentato l’emendamento che punta a sopprimere la norma vergognosa approvata nell’ultimo Consiglio regionale, con cui venivano ridotti gli accessi dei volontari e dei veterinari ai canili”, comunica il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa la nota online. “Un impegno cui spero diano seguito anche i consiglieri regionali di maggioranza, alcuni dei quali sembrerebbero aver compreso, proprio grazie alle proteste e agli appelli dei volontari delle associazioni, l’errore fatto nell’ultimo Consiglio – aggiunge testualmente l’articolo online. La legge oggetto di modifica, la 47/2013 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”, è infatti un legge che ha sicuramente bisogno di essere migliorata – spiega Blasioli – ma per farlo va però intrapreso a monte un percorso di ascolto e confronto con le associazioni animaliste e i volontari, vero perno del sistema, non provvedimenti che invece vanno a ridurre gli spazi di controllo e trasparenza”. “Con questo emendamento, che spero trovi prima la firma e poi il voto in aula anche dei colleghi di maggioranza, andiamo a ripristinare l’apertura quotidiana al pubblico dei canili e la garanzia di accesso per volontari e veterinari, che erano state sostituite rispettivamente dall’apertura per soli cinque giorni su sette e dalla mera assicurazione del diritto di accesso in struttura – si apprende dal portale web ufficiale. Una scelta che, come detto, avrebbe causato una riduzione della vigilanza e del controllo dello stato degli animali – aggiunge la nota pubblicata. Ci auguriamo, a questo punto, che nel Consiglio Regionale del 18 novembre, la norma possa essere cancellata attraverso questo emendamento, ancor prima, quindi, della sua entrata in vigore” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

