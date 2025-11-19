Canili, M5S: Solo una correzione parziale, centrodestra peggiora le norme

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:19 novembre 2025 – 08:39- “Ieri, in Consiglio regionale siamo riusciti a correggere solo in parte l’emendamento del centrodestra che mirava a peggiorare drasticamente le norme sulla gestione dei canili in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Per questo abbiamo votato contro la proposta della maggioranza”. Lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini – precisa la nota online. “Purtroppo la destra non ha voluto accogliere la nostra richiesta di cancellare integralmente l’emendamento proposto dal capogruppo di Fratelli d’Italia”, spiegano i consiglieri Alessandrini e Taglieri, “e tornare a discutere nelle commissioni al fine di migliorare nel suo complesso la normativa regionale sul randagismo e sul benessere degli animali”. “Mentre siamo contenti che sia stata ripristinata la garanzia di accesso delle volontarie e dei volontari nei canili, siamo completamente in disaccordo sulle nuove aperture delle strutture”, sottolineano i consiglieri del M5S. “Nella riscrittura del testo avevamo chiesto l’apertura dei canili sei giorni su sette e quattro domeniche al mese, per favorire le adozioni – Il centrodestra, cambiando all’ultimo momento la versione già concordata, ha ridotto i giorni a cinque su sette, con solo tre aperture domenicali al mese”. “Dopo una giornata di lavoro”, aggiungono, “tra audizioni delle associazioni animaliste e di volontariato nella conferenza dei capigruppo, discussioni in Aula e riscrittura dei testi proposti dal centrodestra, possiamo esprimere solo una parziale soddisfazione, in attesa di tornare a trattare questo tema nella prossima Commissione Vigilanza di giovedì mattina”. “Il nostro obiettivo”, concludono Taglieri e Alessandrini, “resta quello di contribuire a un miglioramento delle norme che garantiscono il benessere degli animali e una gestione dei canili degna di un Paese civile, opponendoci ai soliti colpi di mano della maggioranza che stravolgono le regole senza giustificazione”. (com/red)

