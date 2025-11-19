- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 19, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaCanili, M5S: Solo una correzione parziale, centrodestra peggiora le norme
Politica

Canili, M5S: Solo una correzione parziale, centrodestra peggiora le norme

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:19 novembre 2025 – 08:39- “Ieri, in Consiglio regionale siamo riusciti a correggere solo in parte l’emendamento del centrodestra che mirava a peggiorare drasticamente le norme sulla gestione dei canili in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Per questo abbiamo votato contro la proposta della maggioranza”. Lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini – precisa la nota online. “Purtroppo la destra non ha voluto accogliere la nostra richiesta di cancellare integralmente l’emendamento proposto dal capogruppo di Fratelli d’Italia”, spiegano i consiglieri Alessandrini e Taglieri, “e tornare a discutere nelle commissioni al fine di migliorare nel suo complesso la normativa regionale sul randagismo e sul benessere degli animali”. “Mentre siamo contenti che sia stata ripristinata la garanzia di accesso delle volontarie e dei volontari nei canili, siamo completamente in disaccordo sulle nuove aperture delle strutture”, sottolineano i consiglieri del M5S. “Nella riscrittura del testo avevamo chiesto l’apertura dei canili sei giorni su sette e quattro domeniche al mese, per favorire le adozioni – Il centrodestra, cambiando all’ultimo momento la versione già concordata, ha ridotto i giorni a cinque su sette, con solo tre aperture domenicali al mese”. “Dopo una giornata di lavoro”, aggiungono, “tra audizioni delle associazioni animaliste e di volontariato nella conferenza dei capigruppo, discussioni in Aula e riscrittura dei testi proposti dal centrodestra, possiamo esprimere solo una parziale soddisfazione, in attesa di tornare a trattare questo tema nella prossima Commissione Vigilanza di giovedì mattina”. “Il nostro obiettivo”, concludono Taglieri e Alessandrini, “resta quello di contribuire a un miglioramento delle norme che garantiscono il benessere degli animali e una gestione dei canili degna di un Paese civile, opponendoci ai soliti colpi di mano della maggioranza che stravolgono le regole senza giustificazione”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it