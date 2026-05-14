Cannes 2026: red carpet seconda serata

In queste ore, il Festival di Cannes 2026 è al centro dell’attenzione online, con il red carpet della seconda serata che suscita grande interesse. Le star del cinema internazionale si sono presentate con look mozzafiato, ricevendo voti entusiastici dagli esperti di moda. Tra i momenti più attesi, l’arrivo di Leclerc e Alexandra in Pole ha fatto parlare di sé, mentre Leïla Bekhti ha conquistato tutti con un top bracciolo di grande stile. La magia del cinema torna a illuminare la Costa Azzurra, regalando emozioni e spettacolo agli appassionati di cinema di tutto il mondo. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online alla ricerca delle ultime novità sul Festival di Cannes 2026.