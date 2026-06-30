Cantieri PNRR e opere pubbliche, Legnini e l’assessore Febo in sopralluogo a Chieti Scalo e nel centro storico: “Sollecitate le ditte ad accelerare per rispettare le scadenze e rendere fruibili le opere”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 30 giugno 2026 – Prosegue l’attività di monitoraggio e verifica dei cantieri pubblici cittadini da parte del sindaco Giovanni Legnini, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo, con una serie di sopralluoghi effettuati questa mattina tra Chieti Scalo e il centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Un’azione che proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di stimolare tempi e lavori e garantire il rispetto dei cronoprogrammi e la piena realizzazione delle opere previste – recita la nota online sul portale web ufficiale. La prima tappa di oggi è stata la struttura sportiva polifunzionale Amiterno Outdoor in corso di realizzazione in via Amiterno, nell’area retrostante lo stadio Angelini – aggiunge la nota pubblicata. Nel campetto erano presenti alcune maestranze al lavoro, ma il sindaco ha rilevato un andamento complessivo dei lavori al di sotto del ritmo richiesto dalle scadenze previste dal PNRR, sollecitando l’impresa esecutrice a procedere con la massima tempestività. Ulteriore verifica anche in via Pescasseroli, altro intervento finanziato con risorse PNRR, dove i lavori appena iniziati, risultano attualmente fermi – precisa la nota online. In questo caso il sindaco ha chiesto all’impresa e alla direzione lavori un’immediata ripresa delle attività, richiamando la necessità di rispettare tempi e obblighi contrattuali – A Chieti Scalo sindaco e assessore hanno verificato anche l’andamento degli interventi di rigenerazione riguardanti marciapiedi e manto stradale, che sono ormai in via di completamente proseguono invece con regolarità. In tale contesto il sindaco si è recato in piazzale Marconi, dove è stata ripristinata la fontanella pubblica, particolarmente attesa e dai residenti – precisa la nota online. Nel centro storico, sopralluogo anche in via Spaventa dove i lavori saranno conclusi in settimana e piazza Trento e Trieste, dove sono in corso i lavori di rigenerazione, su via Spaventa è stata montata la notte scorsa la nuova edicola, dove verrà trasferita quella di piazza Trento e Trieste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Proseguiremo a controlli su tutti i cantieri della città perché non è più tempo di rallentamenti o rinvii – ha sottolineato il sindaco Giovanni Legnini –. Le opere finanziate con il PNRR e gli altri cantieri pubblici devono procedere con il ritmo giusto, tempi che consentano il rispetto delle scadenze previste – Ogni ritardo rischia di compromettere non solo gli obiettivi di finanziamento, ma anche la vivibilità quotidiana della città. È nostro dovere restituire quanto prima alla comunità spazi e infrastrutture pienamente fruibili, riducendo al minimo i disagi per cittadini e attività economiche – si apprende dalla nota stampa. Domani mattina si svolgeranno i sopralluoghi nelle due Caserme Bucciante e Berardi, che fanno capo all’Agenzia del Demanio, al Provveditorato delle Opere Pubbliche e alla Provincia di Chieti”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it