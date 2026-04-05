Canzonissima pagelle: terza puntata sotto la lente

In queste ore, il tema delle pagelle di Canzonissima 2026 è tra i più ricercati online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Nella terza puntata del talent show musicale, diverse esibizioni hanno scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico e i giudici. Arisa ha conquistato un alto punteggio con la sua interpretazione carica di sincerità, mentre Gassman è incappato in una gaffe che ha influito sul suo voto. Grigolo ha deluso, ottenendo un punteggio basso, mentre Elio e le Storie Tese hanno conquistato il pubblico con la loro irresistibile performance. Lamborghini ha stupito con il twerk, ma il giudizio è stato severo. Leali ha lasciato il segno con…

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