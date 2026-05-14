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Caorle, La Cinquecento 2026 diventa una grande iniziativa di monitoraggio ambientale e sensibilizzazione contro l’inquinamento marino

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La regata offshore “La Cinquecento” si trasforma in un’azione ambientale di sensibilizzazione contro l’inquinamento marino

La storica regata offshore “La Cinquecento” di Caorle, in provincia di Venezia, quest’anno si trasformerà in un’importante iniziativa di monitoraggio ambientale e sensibilizzazione contro l’inquinamento marino. Organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita (CNSM) dal 31 maggio al 6 giugno, la manifestazione vedrà nascere “Sea La Cinquecento”, un progetto che coinvolgerà velisti, appassionati del mare, volontari e ricercatori in un’azione concreta per la tutela dell’Adriatico.

La Cinquecento, giunta alla sua 52ª edizione, è considerata la “regina delle regate offshore del Mediterraneo”. La competizione partirà da Caorle per affrontare le cinquecento miglia del percorso verso le Isole Tremiti e ritorno, passando per Sansego, lungo uno dei tracciati più affascinanti e imprevedibili dell’Adriatico. Nata nel 1975 come la prima regata offshore del Mediterraneo riservata a due soli skipper, La Cinquecento ha anticipato di decenni il modello delle competizioni “in doppio”.

La novità dell’edizione 2026 sarà il forte impegno ambientale sviluppato insieme a partner scientifici come ISPRA e CNR-ISMAR e associazioni come Plastic Free Onlus, impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica. Durante la manifestazione, si svolgerà il Clean Up “Litter Watch” per la pulizia e il monitoraggio scientifico di un tratto di spiaggia, e alcuni equipaggi effettueranno una raccolta sperimentale di microplastiche in mare aperto.

La regata sarà un’occasione per sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente marino e per comprendere l’impatto dei comportamenti quotidiani sull’inquinamento del mare. L’obiettivo non sarà solo rimuovere plastica e materiali dispersi, ma anche mappare i rifiuti galleggianti lungo il percorso.

La Cinquecento partirà domenica 31 maggio da Caorle, con trenta imbarcazioni attese tra categorie X2 e XTutti, equipaggi stranieri, Mini e multiscafi. L’iniziativa ambientale “Sea La Cinquecento” rappresenta un passo significativo nella lotta per la tutela dell’ambiente marino, coinvolgendo appassionati del mare e ricercatori in un’azione concreta e collaborativa.

Per maggiori informazioni e per partecipare alle iniziative ambientali, è possibile seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Circolo Nautico Porto Santa Margherita e iscriversi alla pagina Eventi di Plastic Free Onlus.

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