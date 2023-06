Capigruppo: audizioni Tecnocall e RSA Giulianova

- Advertisement -

(ACRA) – La Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale dell’Abruzzo ha accolto la richiesta di ascolto di sindacati e lavoratori in merito a due vertenze occupazionali di particolare urgenza: la situazione del Contact Center Tecnocall Srl, con sede all’Aquila, con 110 lavoratori impiegati e la vicenda della Residenza Sanitaria Assistenziale “Bivio Bellocchio” di Giulianova (TE), struttura chiusa dallo scorso ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul tavolo di confronto, oltre i rappresentanti delle forze politiche in Consiglio e il presidente Lorenzo Sospiri, sono intervenuti gli assessori competenti della Giunta, Quaresimale e Verì, e i vertici della direzione sanitaria dell’ASL Teramo – riporta testualmente l’articolo online. A rappresentare la Tecnocall, davanti ai Capigruppo, è stata la sindacalista Cgil, Valentina Caparelli, che ha chiesto ai consiglieri regionali di intercedere con il Governo nazionale per inserire un emendamento a salvaguardia dei lavoratori dell’azienda che gestisce, dall’Aquila, l’assistenza clienti del mercato di maggior tutela di Roma Capitale per conto di Acea Spa, fornitore di energia elettrica e gas. Gli attuali livelli occupazionali sono messi a rischio dalla perdita dei volumi di traffico conseguenti sia al processo di migrazione dei clienti verso il mercato libero, che all’ulteriore migrazione anche degli utenti domestici – Una interlocuzione immediata con i parlamentari è stata avviata in corso di Conferenza, con l’interessamento in prima persona del presidente Sospiri e, in generale, degli esponenti dei maggiori partiti rappresentati in Consiglio regionale – Diversa la situazione della RSA “Bivio Bellocchio” che riguarda circa 35 lavoratori, rappresentati questa mattina dal sindacalista della Cgil Teramo, Pancrazio Cordone – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’impegno assunto dall’assessore alla sanità Nicoletta Verì e dalla direzione sanitaria Asl è quello di trasmettere alla Conferenza dei Capigruppo una relazione esaustiva sulla situazione della residenza sanitaria, allo scopo di chiarire la vicenda e trovare al più presto una soluzione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

