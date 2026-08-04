Capigruppo: confronto su call center, Consorzi e danni maltempo nel Teramano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:04 agosto 2026 – 17:11- E’ stata una mattina di ascolto per la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale – Nella sala “Norma Cossetto” di Palazzo dell’Emiciclo si sono avvicendate le istanze dei lavoratori dei call center abruzzesi, dei Consorzi di bonifica e dei sindaci dei comuni del teramano colpiti, lo scorso 21 luglio, da una straordinaria e violenta grandinata – si apprende dal portale web ufficiale. Il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, ha coordinato i lavori affiancato dal vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, che ha partecipato al tavolo in rappresentanza dell’Esecutivo – riporta testualmente l’articolo online. Sul tema dei Consorzi sono intervenuti i referenti di CIA Chieti-Pescara, Coldiretti Abruzzo e Confagricoltura – si legge sul sito web ufficiale. Espresse preoccupazioni per le situazioni debitorie di alcuni Consorzi, lamentati disagi collegati alle carenze e idriche e in generale criticità nei rapporti tra imprenditori agricoli e società consortili – Sospiri e Imprudente hanno dichiarato la necessità di una riforma di settore o, quantomeno, di un aggiornamento delle normative esistenti.Sulla crisi occupazionale del settore CRB/BPO (Business Process Outsourcing/Customer Relation Management), che comprende i servizi di contact center e assistenza per conto terzi, sono state ascoltate le principali sigle sindacali (Slc-Cgil; Fistel-Cisl; UilFpc-Uil; Ugl Telecomunicazioni). Si chiede alle istituzioni politiche regionali e nazionali di individuare gli strumenti adatti per contrastare il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo dell’assistenza telefonica e telematica ai clienti – aggiunge la nota pubblicata. I sindacati hanno, inoltre, presentato ai Capigruppo le vertenze già attive in Abruzzo, che vedono protagonisti grandi multinazionali e piccole e medie imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra le richieste fatte alla Regione: la creazione di un tavolo di crisi permanente; un progressivo aggiornamento professionale verso tipologie di servizi più variegati; l’attivazione di un canale preferenziale con il Governo nazionale – si apprende dalla nota stampa. Infine, il presidente Sospiri ha concesso, ad integrazione dell’ordine del giorno, l’audizione di una delegazione di sindaci della provincia di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli amministratori locali di Mosciano Sant’Angelo e Bellante hanno descritto l’ingente mole di danni, subiti da edifici pubblici, privati e mezzi di trasporto, provocati da una violenta grandinata che, lo scorso 21 luglio, ha colpito un ampio territorio che comprende 17 comuni teramani – precisa il comunicato. Viene sollecitato un sostegno nell’attivare la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale e l’assegnazione di una prima parte di ristori per gli interventi urgenti – La Conferenza, inoltre, ha aderito alla richiesta di effettuare un sopralluogo delle Commissioni consiliari nelle zone danneggiate dal maltempo, al fine di avere contezza effettiva dei danni subiti e dare un segnalale di vicinanza alle popolazioni colpite – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it