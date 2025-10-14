Capigruppo su estrazione gas Lago di Bomba e precari sistema giustizia in Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha accolto le richieste di audizione in Conferenza dei Capigruppo, presentate dai consiglieri Alessio Monaco (AVS) e Pierpaolo Pietrucci (PD). Monaco ha promosso un confronto sulla proposta di realizzare un giacimento estrattivo di gas in prossimità del Lago di Bomba (CH). Al tavolo politico sono intervenuti il sindaco del Comune di Bomba, Raffaele Nasuti, il presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro, Arturo Scopino, e per la società LNEnergy, che intende realizzare il progetto, l’ing. Francesco Di Luca – si apprende dal portale web ufficiale. Sono stati esaminati alcuni contenuti procedurali dell’iter autorizzativo, con una commistione di competenze tra ministeri e governo regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, è stato affrontato il tema ambientale ed esposti i possibili rischi legati all’intervento – recita il testo pubblicato online. All’incontro era presente il consigliere Nicola Campitelli, delegato alle materie urbanistica, territorio, demanio marittimo, energia e paesaggio – riporta testualmente l’articolo online. Pietrucci, invece, ha posto all’attenzione dei Capigruppo le problematiche lavorative che interessano i circa 300 dipendenti precari del settore giustizia in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ai vertici dei gruppi consiliari è stato chiesto di creare un ponte con il Governo nazionale, affinché dopo il giugno 2026, data oltre la quale non saranno più garanti i fondi PNRR utili a pagare gli stipendi, si trovi una soluzione per stabilizzare il comparto – Sul tema è intervenuta una delegazione di lavoratori e Luca Fusari,s egretario generale funzione pubblica della Cgil Abruzzo-Molise – si apprende dalla nota stampa.

