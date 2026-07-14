Capigruppo su lavoratori Asp1 e assistenza scolastica disabili. Il 21 luglio seduta Consiglio

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:14 luglio 2026 – 19:03– L’Aquila, 14 luglio – La Conferenza dei Capigruppo, su proposta del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha fissato per martedì 21 luglio la data della prossima seduta dell’Assemblea legislativa – si legge sul sito web ufficiale. I lavori di questo pomeriggio si sono aperti con l’ascolto di sindacati, pubblici amministratori e dirigenti, collegati alla vertenza lavorativa che sta interessando gli operatori delle strutture socio-assistenziali dell’Asp 1 di Teramo – Il tema è stato promosso dal consigliere regionale, Dino Pepe, e integrato dal presidente Lorenzo Sospiri, all’interno dell’ordine del giorno della Conferenza – Pepe ha rappresentato la situazione di difficoltà che stanno vivendo 250 lavoratori impiegati nelle case di riposo di Teramo, Civitella del Tronto e Nereto: “il personale è senza quattordicesima – ha spiegato – e attende ancora lo stipendio di maggio”. L’assessore regionale al sociale, Roberto Santangelo, è intervenuto sulla questione, annunciando che in serata avrebbe incontrato le parti sociali per chiarire la posizione di Regione Abruzzo e immaginare le possibili soluzioni – precisa la nota online. Nel corso del dibattito sono intervenuti: Roberto Canzio, Commissario Straordinario ASP 1 di Teramo; Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo; Cristina Di Pietro, sindaco di Civitella del Tronto; Daniele Laurenzi, sindaco di Nereto; Mauro Pettinari, Cgil Teramo; Massimiliano Bravo, Uil Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. I Capigruppo hanno poi ascoltato i sindacalisti di USB Abruzzo, Romeo Pasquarelli e Teodoro Pace, sui problemi dei lavoratori delle cooperative sociali che operano all’interno delle scuole abruzzesi a sostegno degli studenti con disabilità. Sul tema ha relazionato il vicepresidente del Consiglio, Antonio Blasioli – precisa la nota online. Tra le questioni sollevate dai sindacati: mancata retribuzione nei periodi di fermi scolastici, impossibilità di accesso ad ammortizzatori sociali per i periodi di fermo scolastico, mancata retribuzione di tutte le ore contrattuali in caso di assenze degli alunni che assistono – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it